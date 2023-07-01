Митя Фомин признался, что из-за буллинга мечтал поскорее окончить школу

Экс-солист поп-группы Hi-Fi Митя Фомин вспомнил о пережитом опыте жертвы школьного буллинга. В комментарии «Пятому каналу» певец рассказал, что поводом для насмешек сверстников стало его заикание.

«Они объединились в одну хунту против меня. Возглавил ее парень, с которым я дружил. Естественно мне одному было сложно, я скажу вам честно. Для парня, который при этом еще очень сильно заикался, это было большой-большой проблемой», — поделился Фомин.

Певец отметил, что не любил своих одноклассников, не пил и не курил, но очень любил танцевать — и поэтому проводил много времени на танцполе. Перейдя в среднюю школу, Фомин взбунтовался, много спорил со старшими и нарушал дисциплину в школе.

«Я спорил, я был выдворен из класса достаточно часто, мне писали замечания в дневнике, вызывали родителей», — вспомнил артист.

Он добавил, что редко общается со своими одноклассниками и не посещает вечера встречи выпускников. Отсутствие связи с этими людьми исполнитель объяснил отсутствием свободного времени.

Ранее Митя Фомин признался, что колет ботокс.