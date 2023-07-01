Виктория Боня собирается сделать операцию «лисьи глазки», как у Беллы Хадид

Телеведущая Виктория Боня заявила, что планирует сделать операцию у пластического хирурга модели Беллы Хадид. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 43-летняя блогерша заявила, что процедура состоится 25 августа в Лос-Анджелесе.

«Я нашла врача, который делал Белле Хадид «лисьи глазки». Это он придумал эту методику, которую многие сталил повторять, но очень часто, к сожалению, не совсем удачно, — написала Боня. — Это его авторская методика, которая называется ponytail lift — это когда будто натягиваешь волосы в хвостик».

Она также призналась, что ей очень волнительно перед операцией, и пообещала чуть позже рассказать о стоимости процедуры у звездного пластического хирурга.

За два дня до этого заявления Боня выложила в социальных сетях видеоролик, в котором продемонстрировала новую стрижку и цвет волос. Она сделала каре и покрасилась на пару тонов темнее. По словам телеведущей, это самая короткая длина волос, которую она когда-либо носила. Подписчики звезды «Дома 2» заявили, что с новой прической она стала выглядеть моложе.

Ранее Виктория Боня посоветовала тиктокеру Дане Милохину не возвращаться в Россию.