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Гуф заявил, что Айза настраивает сына против него

Рэпер Гуф считает, что сын заблокировал его в соцсетях под влиянием матери

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aizalovesam/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обращение к своей бывшей супруге Айзе-Лилуне Ай. Он призвал поклонников и знакомых блогерки написать ей, чтобы та попросила их сына Сэма разблокировать его в соцсетях.

«Кому несложно, передайте Ай-Лили-ну-нане Ааай, чтобы Сэм меня разблокировал. Настраивает против меня парня...» — подписал рэпер.

Сама Айза пока никак не отреагировала на обращение рэпера.

При этом до этого сестра Гуфа Ольга Долматова признавалась, что отец редко видится с сыном. По ее словам, певец сейчас больше вкладывается в свое будущее и своих детей. Она подчеркнула, что между рэпером и мальчиком происходит битва характеров.

В июне Сэм Долматов признался, что не виделся с Гуфом уже несколько месяцев. Он уточнил, что вряд ли будет общаться с отцом. Мальчик также рассказал, почему обратился к психологу. По словам сына артиста, он прорабатывает свои травмы из-за того, что рос без отца.

Айза и Гуф поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Пара рассталась в 2013 году. Одной из причин расставания стало злоупотребление певца запрещенными веществами.

Ранее экс-солистка SEREBRO Темникова рассказала, за что ее родителей вызывали в школу.

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