Актриса Татьяна Васильева рассказала, почему ее внуки вернулись в Россию

Актриса Татьяна Васильева рассказала в программе «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова, почему ее внуки — Гриша и Ваня — решили вернуться в Москву из Берлина. Артистка отметила, что дети самостоятельно приняли это решение, несмотря на недопонимание со стороны матери.

«Гриша говорит мне: «Таня, я хочу жить только в Москве и люблю только Москву. У них такое решение. Со слезами мамиными... [Чтобы она их отпустила,] Гриша заперся в своей комнате на несколько дней. Не ел и не пил, пока мама не сказала: «Уезжай», — поделилась артистка.

Актриса назвала своих внуков уже взрослыми, которые вправе состоятельно решать, где им жить. Им по 12 и 14 лет. Все это время мальчики жили с бывшей супругой сына Васильевой Филиппа актрисой Анастасией Бегуновой.

Еще в 2022 году сообщалось, что Васильева приобрела Грише и Ване в Москве две квартиры, на которые потратила 30 млн руб. Известно, что между Бегуновой и Васильевой непростые отношения, и артистка не раз говорила о том, что хочет забрать детей в Россию.

При этом Васильева призналась в беседе с Корчевниковым, что внукам было тяжело находиться в берлинской школе. По ее словам, к мальчикам относились предвзято и занижали оценки.

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