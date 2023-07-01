Волочкова опубликовала провокационное фото со шпагатом

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию со шпагатом на руках у мужчин — певца Прохора Шаляпина и бизнесмена Александра Гришина.

«Свидание на троих», — подписала танцовщица под фотографией.

Потом Волочкова опубликовала похожий снимок, где компанию Шаляпину уже составлял модельер Сильвериюш Станиславски.

Напомним, что 17 июня Волочкова и вовсе пообещала устроить свадьбу с Прохором Шаляпиным. Она пришла с ним на день рождения к бывшей возлюбленной Шаляпина Анне Калашниковой. И уколола именинницу, отметив, что «отбила у нее кавалера». Тогда Калашникова заявила, что Шаляпин и Волочкова прекрасно смотрятся вместе. «И если у них дойдет дело до свадьбы, то я буду подружкой невесты», — заявила девушка.

При этом недавно Волочкова призналась, что никогда не отбивала возлюбленных у приятельниц. Она также заявила, что никогда в жизни не врала СМИ насчет своей личной жизни, потому что она «ярка». По словам балерины, ее всегда окружают поклонники и мужчины, претендующие на ее сердце.

Ранее певица Настя Крайнова вспомнила о самом постыдном случае на сцене.