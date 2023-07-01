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Актриса Аманда Байнс вышла из психиатрической клиники

TMZ: актриса Аманда Байнс продолжит амбулаторное лечение после выхода из психбольницы

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rlamandabynes/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актрису Аманду Байнс, которую в конце июня госпитализировали в психиатрическую клинику после задержания полицией, отпустили из больницы. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что актриса пролечилась в клинике почти две недели. При этом ее программа выздоровления продолжится, — актриса будет лечиться амбулаторно, ежедневно посещая врача и принимая необходимые препараты.

По данным издания, Байнс нацелена на выздоровление и делает все, чтобы восстановить прежнюю жизнь.

Актриса попала в клинику уже во второй раз — 17 июня звезду задержали сотрудники правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Согласно отчетам полиции, Байнс представляла угрозу для себя и окружающих, в связи с чем было решено направить ее на лечение.

Уточняется, что Байнс сама позвонила в полицию, чтобы сообщить о некой пострадавшей женщине. Актриса была доставлена в участок, где правоохранительные органы начали проверку звезды. По закону в полиции США не имеют права задерживать человека более, чем на 72 часа.

При этом в марте Байнс также госпитализировали. Артистка гуляла по Лос-Анджелесу голышом и сама вызвала себе службу 911. Уточнялось, что родители актрисы пока не рассматривают возможность снова установить опеку над актрисой, снятую в 2022 году и установленную, когда в 2013 году Байнс начала испытывать проблемы с психическим здоровьем.

Ранее стало известно об ухудшении состоянии выпавшего с третьего этажа сына Ефремова.

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