Актрису Бонни Морган уволили из сериала из-за внешности

Актриса «Бесстыжих» Бонни Морган рассказала, как ее уволили из сериала «Парень познает мир», выходившем на американских экранах в 90-х. По словам артистки, режиссер посчитал ее недостаточно привлекательной для главной роли. Слова актрисы передает Deadline.

Морган вспомнила, что для этой роли ей пришлось пройти три отбора и по итогу успешно. Ей нравилось вживаться в амплуа героини, в том числе потому, что ее предыстория отчасти напоминала актрисе собственную биографию. Однако уже в первый съемочный день актриса почувствовала недоброжелательное отношение к ней со стороны съемочной команды.

Так, партнер Бен Сэвидж шутками «пытался сломать» девушку во время совместных съемок. «В этот момент я начала нервничать. Не могла выговорить его имя, и режиссер просто сказал: «Соберись». Я пыталась... И собралась, а Бэн просто продолжал шутить», — вспомнила Морган.

По словам актрисы, на следующее утро ей позвонили, сообщив об увольнении. Официальной причиной режиссер назвал то, что актриса «не умеет руководить», однако она считает на настоящая причина кроется в ее внешности. «Моему агенту быстро стало известно, что режиссер посчитал меня недостаточно красивой», — подытожила Морган.

Ранее актриса Мариэтта Цигаль-Полищук рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти матери.