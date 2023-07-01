Лера Кудрявцева заявила, что ей стало плохо от антироссийских заявлений Чулпан Хаматовой

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала заявление Чулпан Хаматовой в поддержку сноса памятника советским воинам-освободителям в Риге. В своем Telegram-канале она опубликовала несколько эмоциональных сообщений с критикой позиции актрисы.

«Посмотрела этот отрывок интервью. Сижу и просто 10 минут пялюсь в экран. Мне же все это не послышалось? Поскольку я запретила себе материться, меня затошнило, — написала ведущая. — Она что несет! Бессмертный полк – бездушный. Победу присвоили. И Пушкин — она не знает, является ли он угрозой нацбезопасности Латвии».

В русскоязычном интервью латвийскому радиоканалу Хаматова заявила, что снесенный в августе 2022 года монумент якобы был присвоен российскими властями. При этом снос памятника Александру Пушкину в Риге актриса прокомментировать не смогла. Она призналась, что не понимает, почему память о поэте может представлять угрозу национальной безопасности Латвии.

Актриса покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Сейчас Хаматова проживает в Латвии и выступает в Новом рижском театре.

Ранее Чулпан Хаматова поддержала снос памятника советским воинам в Риге.