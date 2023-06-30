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Михалков высказался о дальнейшей судьбе «Оскара»

Михалков рассказал о перспективах Евразийской киноакадемии

Евразийская киноакадемия может составить альтернативу премии Американской академии кинематографических искусств «Оскар», заявил режиссер Никита Михалков.

«Если мы договоримся и организуем Евразийскую киноакадемию, посмотрим, где будет «Оскар», - сказал он aif.ru после вручения дипломов своей Академии в Москве.

Глава Союза кинематографистов России рассказал, что с идеей организации Евразийской киноакадемии «уже согласны и Иран, и Индия, и Китай».

«А это, простите меня, чуть не половина человечества», — подчеркнул режиссер.

Ранее Никита Михалков заявил, что место артистов-эмигрантов уже занято другими звездами.

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