Михалков высказался о дальнейшей судьбе «Оскара»

Евразийская киноакадемия может составить альтернативу премии Американской академии кинематографических искусств «Оскар», заявил режиссер Никита Михалков.

«Если мы договоримся и организуем Евразийскую киноакадемию, посмотрим, где будет «Оскар», - сказал он aif.ru после вручения дипломов своей Академии в Москве.

Глава Союза кинематографистов России рассказал, что с идеей организации Евразийской киноакадемии «уже согласны и Иран, и Индия, и Китай».

«А это, простите меня, чуть не половина человечества», — подчеркнул режиссер.

Ранее Никита Михалков заявил, что место артистов-эмигрантов уже занято другими звездами.