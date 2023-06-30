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Михалков назвал главную проблему российского кинематографа

Михалков заявил о катастрофической нехватке сильных сценаристов в России

Дефицит профессиональных сценаристов стал катастрофической проблемой для российского кино. Такое мнение высказал председатель Союза кинематографистов, актер и режиссер Никита Михалков.

Он напомнил о высоком качестве сценарного искусства в СССР. Сегодня российские кинематографисты пытаются копировать манеру общепринятого среднеамериканского кино, смысл которого закончился в 1970-х годах, считает режиссер.

«Я считаю, что проблема сценарная в стране катастрофическая», - цитирует Михалкова НСН.

Для преодоления кризиса необходимо обратиться к русской или хорошей зарубежной литературе, считает мэтр отечественного кинематографа.

Ранее Никита Михалков раскрыл заявил, что место артистов-эмигрантов уже занято другими звездами.

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