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Автор сериала «Медведь» снимет гангстерскую драму, от которой отказался Скорсезе

Создатель сериала «Медведь» Кристофер Сторер снимет гангстерский фильм «Зима Фрэнки Машины»

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Global Look Press

Американский продюсер, режиссер и сценарист Кристофер Сторер, известный по созданию кулинарного сериала «Медведь», может снять гангстерскую драму «Зима Фрэнки Машины» по одноименному роману Дона Уинслоу. Об этом сообщает Variety.

Сюжет ленты расскажет о бывшем наемном убийце, который выходит с пенсии, чтобы организовать встречу двух воюющих мафиозных кланов, однако в результате сам становится мишенью.

Как указывает издание, до этого за проектом были закреплены многие именитые режиссеры. В частности, постановщиком «Зимы Фрэнки Машины» мог выступить Мартин Скорсезе (при нем исполнителем главной роли числился Роберт Де Ниро), однако в итоге он отказался от картины ради работы над «Ирландцем». Среди других кинематографистов, в разное время метивших в режиссерское кресло «Зимы», — автор «Схватки» Майкл Манн и постановщик «Изгоняющего дьявола» Уильям Фридкин.

Variety пишет, что пока со Сторером не заключали контракт, но студия Paramount рассчитывает, что он присоединится к проекту.

Кроме «Медведя», чей второй сезон вышел на Hulu 22 июня, Сторер работал над сериалами «Рами» и «Дикинсон». Также он выступил продюсером полнометражных режиссерских дебютов комика Бо Бернема (драмеди «Восьмой класс») и актера Дэйва Франко (хоррор «Кто не спрятался»).

Ранее Мартин Скорсезе встретился с папой Римским после анонса фильма про Христа.

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