Первый эпизод аниме про Кинг-Конга «Остров черепа» выложили на YouTube

Стриминговый сервис Netflix выложил первый эпизод мультсериала «Остров черепа», который входит во «Вселенную монстров» студий Warner Bros. и Legendary, в бесплатный доступ на YouTube.

Премьера всех восьми серий шоу состоялась в онлайн-кинотеатре 22 июня. На YouTube первый эпизод можно посмотреть с английской аудиодорожкой и английскими субтитрами.

Действие мультсериала разворачивается в 90-е годы. В центре сюжета — группа исследователей, которая попадает на таинственный Остров черепа, где обитает огромная горилла Кинг-Конг и другие исполинские монстры. Героям предстоит не только найти путь домой, но и разгадать тайны острова.

«Вселенная монстров» была запущена в 2014 году фильмом «Годзилла» Гарета Эдвардса. Впоследствии франшиза пополнилась лентами «Конг: Остров черепа» и «Годзилла 2: Король монстров», а также кроссовером «Годзилла против Конга». На 2024 год запланирован релиз его сиквела — картины «Годзилла и Конг: Новая империя». Также ведется работа над игровым сериалом «Годзилла и титаны», который должен выйти на стриминге Apple TV+.

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