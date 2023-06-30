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Никита Михалков раскрыл свое отношение к покинувшим Россию артистам

Режиссер Никита Михалков заявил, что место артистов-эмигрантов уже занято другими звездами

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков в разговоре с «АиФ» рассказал, что думает об уехавших из России артистах, которые намекают на возвращение в страну.

«В России они не нужны, их места заняты. Новыми, которые никогда бы не пробились сквозь них. И очень хорошо, что их места заняты. Они замечательно там устроились. Дают концерты, записывают ролики с просьбой прийти их послушать, потратить деньги на билеты», — высказался Михалков.

Он убежден, что уехавшие из страны артисты достигли желаемой цели. Михалков считает, что знаменитости эмигранты сами выгнали из себя Россию.

Об этом режиссер рассказал на вручении дипломов слушателям своей Академии кинематографического и театрального искусства. Дипломы получили 23 выпускника актерской, продюсерской и режиссерской мастерских. Церемония вручения дипломов слушателям восьмого набора академии прошла в Российском фонде культуры.

Ранее Татьяна Васильева заявила о возвращении в Россию некоторых уехавших артистов-«тараканов».

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