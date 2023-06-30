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Никита Михалков выразил надежду, что актеры справятся со слабыми режиссерами

Режиссер Михалков попросил актеров своей академии не пугаться беспомощных режиссеров

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков на вручении дипломов слушателям своей Академии кинематографического и театрального искусства попросил актеров не пугаться беспомощных режиссеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я спокоен, я знаю, что вы все, попав в руки к беспомощному режиссеру, не испугаетесь, не растеряетесь, не опуститесь… Вы вооружены против слабого режиссера, которых сегодня намного больше, чем слабых актеров», — сказал кинематографист.

Дипломы получили 23 выпускника актерской, продюсерской и режиссерской мастерских.

Церемония вручения дипломов слушателям восьмого набора академии прошла в Российском фонде культуры.

Ранее Сергей Пенкин обиделся на Никиту Михалкова из-за «нехорошего эпизода» в фильме режиссера.

В начале июня Никиту Михалкова выписали из больницы.

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