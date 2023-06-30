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Регина Тодоренко заявила, что росла в огороде

Телеведущая Регина Тодоренко назвала огород лучшей детской площадкой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко призналась в беседе с mk.ru, что любит отдых на природе.

Тодоренко уверена, что детям необходимо часто бывать на природе. Она считает, что лучшая детская площадка — это огород.

«Я сама росла в огороде и, как мне кажется, выросла хорошим человеком. Мне бы хотелось, чтобы и мои дети почаще выращивали огурцы-помидоры. Это развивает мелкую моторику», — поделилась звезда.

Тодоренко воспитывает двоих детей от мужа — певца Влада Топалова. Их первенец Михаил родился в 2018 году. В 2022-м появился на свет второй сын звезд Мирослав.

В июне Тодоренко призналась, что планирует стать матерью в третий раз. Телеведущая отметила, что сейчас она и муж работают над этим. Пара очень хочет дочь. Блогерша призналась, что опыт матери девочки станет для нее уникальным.

В марте Тодоренко рассказала, что находилась на грани развода с Топаловым. Однако возлюбленным удалось избежать расставания. На данный момент в отношениях певца и телеведущей все хорошо. Пара ходит к семейному психологу. По словам Тодоренко, в браке с Топаловым она приобрела «фундамент под ногами» и уверенность в себе.

Ранее сын Регины Тодоренко попросил телеведущую «не пихать» его на сцену.

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