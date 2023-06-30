Анастасия Волочкова рассказала, уводила ли парней у подруг

Балерина Анастасия Волочкова ответила в беседе с ZHARA MAG, уводила ли парней от подруг.

Волочкова призналась, что никогда не отбивала возлюбленных у приятельниц. Однако, по словам звезды, подруги уводили мужчин у нее. Балерина уточнила, что не придавала этому значения.

Волочкова также заявила, что никогда в жизни не врала СМИ насчет своей личной жизни.

«Никогда в жизни, потому что моя личная жизнь ярка», — отметила артистка.

Волочкова известна по бурным романам и постоянным сменам партнеров. Артистка заявляла, что может себе позволить часто менять возлюбленных, так как является привлекательной женщиной. По словам балерины, ее всегда окружают поклонники и мужчины, претендующие на ее сердце.

В мае стало известно, что бывшего возлюбленного Волочковой, предпринимателя Сергея Кузнецова арестовали на два месяца после нанесения побоев жене. На суде Кузнецов заявил, что не скрывался с места, сам отвез супругу в больницу после побоев и пробыл там с ней двое суток. По словам отправленного в СИЗО мужчины, жене постоянно писал бывший бойфренд. Волочкова заявляла, что не намерена помогать Кузнецову.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, когда выходит на улицу без трусов.