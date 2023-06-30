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Купленный за 30 пенсов экземпляр «Гарри Поттера» уйдет с молотка

Редкое издание «Гарри Поттера и философского камня» выставят на продажу за $6 тысяч

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Henry Nicholls/Reuters

Редкое издание книги Джоан Роулинг »Гарри Поттер и философский камень», купленное за 30 пенсов, выставят на продажу с начальной ценой более $6 тыс. Об этом сообщает The Guardian.

Первую из книг о юном волшебнике опубликовало издание Bloomsbury в 1997 году, первый тираж составил всего 500 экземпляров. 300 из них оказались в библиотеках, поэтому издание считается крайне редким.

Прежний владелец книги, коллекционер-библиофил, ушел из жизни в 2023 году, и семья позволила специалистам аукционного дома Richard Winterton Auctioneers составить опись наиболее ценных книг из его коллекции.

Ранее первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» с подписью автора бестселлера Джоан Роулинг выставляли на частную продажу на аукционе Christie's в Лондоне с начальной ценой $250 тыс.

Ранее портрет кисти Климта продали на аукционе за рекордную в Европе сумму.

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