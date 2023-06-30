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Марго Робби не сыграет Женщину-невидимку в перезапуске «Фантастической четверки»

Актриса Марго Робби отказалась сыграть Женщину-невидимку в новой «Фантастической четверке»

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Mario Anzuoni/Reuters

Марго Робби не сыграет Женщину-невидимку в перезапуске «Фантастической четверки», сообщает IMDB со ссылкой на свои источники.

Ранее актриса вела переговоры о своем участии в супергеройской франшизе. Предполагалось, что звезда сыграет роль Женщины-невидимки Сьюзан «Сью» Шторм-Ричардс. Также на одну из центральных ролей в проект рассматривался актер Адама Драйвер. Ему предлагали сыграть Мистера Фантастика.

По последним данным оба артиста по итогу переговоров со студией отказались от участия в проекте, не раскрывая подробности своего решения.

Голливудские инсайдеры предполагают, что Робби и Драйвер запросили за участие в проекте слишком большие гонорары, которые Marvel Studios не были готовы согласовать.

Режиссером фильма станет Мэтт Шекман («На краю», «Доктор Хаус»). Премьера фильма назначена на 2025 год.

Ранее президент компании игрушек Mattel повздорил с Марго Робби и Гретой Гервиг на съемках «Барби».

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