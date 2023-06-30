Рэперу Трэвису Скотту не будут предъявлять обвинения из-за трагедии на его фестивале AstroWorld, произошедшей в ноябре 2021 года. О решении суда сообщает Variety.

5 ноября 2021 года в рамках выступления артиста на музыкальном фестивале AstroWorld в Хьюстоне произошла массовая давка. 25 человек были госпитализированы, 10 зрителей погибли. Некоторые свидетели трагедии отмечали, что пострадавшие пытались докричаться до артиста на сцене, чтобы он с помощью микрофона обратил внимание организаторов концерта на ситуацию, но Скотт их не услышал.

Против музыканта были выдвинуты 11 судебных исков. Рэпер отвергал обвинения в своей ответственности за трагедию и ходатайствовал об отклонении исков.

Теперь стало известно, что Скотт избежит уголовных обвинений по делу о гибели людей. Об этом сообщил адвокат звезды Кент Шаффер.

«Моему клиенту Трэвису Скотту не будут предъявлены уголовные обвинения или какие-либо правонарушения в связи с его участием в фестивале AstroWorld. Сегодняшнее решение окружного прокурора округа Харрис подтверждает то, что мы знали с самого начала: Трэвис Скотт не несет ответственности за трагедию AstroWorld. Ответственность за случившееся возлагается на организаторов мероприятия и подрядчиков, а не на исполнителей», — заявил правозащитник.

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