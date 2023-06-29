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Победитель «Фабрики звезд» Малинин пожаловался на травлю в интернете

Музыкант Никита Малинин заявил, что часто сталкивается с негативом после «Фабрики звезд»

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Валерий Левитин/РИА Новости

Певец Никита Малинин признался в интервью с телеведущей Яной Чуриковой, что столкнулся с большим количеством хейта после участия в шоу «Фабрика звезд».

Малинина критиковали из-за славы отца — Александра Малинина.

«Думал: «Я так старался искренне, был такой честный». А тут: «Мажор. Такой-сякой, голоса нет, та-ся». И все. Ты не понимаешь, как с этим жить», — поделился музыкант.

Малинин признался, что тяжело переживал хейт в свой адрес, так как он является очень ранимым человеком. На данный момент музыкант старается не читать негативные комментарии в соцсетях.

Малинин также рассказал, что столкнулся со звездной болезнью после «Фабрики звезд».

«У меня какая-то гордыня перла, меня очень хорошо подкрутило. Я Никита Малинин!» — вспомнил артист.

Певец уточнил, что в период своей звездной болезни никому не хамил и старался относиться к людям вежливо. Его звездная болезнь проявилась в том, что он начал воспринимать себя по-другому. В этот период у Малинина появились недопонимания с отцом.

«Я сбился с пути. Я забыл, кто я есть. Я забыл человеческое начало», — рассказал певец.

Ранее участники «Фабрики звезд» рассказали о самом позорном случае на съемках телешоу.

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