Анет Сай и 10AGE объявили о помолвке

Рэпер Дмитрий Панов, известный как 10AGE, сообщил в шоу «Сессия» о помолвке с певицей Анет Сай.

Панов признался в любви возлюбленной, заявив, что хочет от нее детей. Артист отметил, что может общаться с певицей на любые темы.

«Я хочу отдать тебе всю свою жизнь», — обратился к Сай рэпер.

Панов назвал Сай своим лучшим другом и человеком, с которым у него есть доверие.

Анет Сай эмоциональное отреагировала на слова возлюбленного. Она записала ролик, как плачет из-за слов рэпера. Певица поблагодарила поклонников за поздравления с помолвкой.

В октябре 2022 года Анет Сай и 10AGE подтвердили свой роман. Пара познакомилась на фестивале VK Fest. По словам Панова, их гримерки «чудом» оказались друг напротив друг. Девушка зашла к рэперу и спросила о книге, которую он читал. Во время разговора артиста впечатлила эрудированность певицы и ее советы.

По словам Панова, Сай много поддерживала его и помогла справиться с внутренними переживаниями.

«Потом страсть. Это был день ее рождения, я пришел со своими ребятами, чтобы поздравить ее. Я максимально хотел, чтобы этот человек запомнил этот день. <…> И в моменте, когда я пел песню, наши взгляды пересеклись. Мы оказались на сцене и тогда я почувствовал страсть», — вспомнил артист. Позже Панов признался в любви Сай. Она ответила взаимностью.

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