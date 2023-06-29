Дочь Славы пожаловалась, что набранные во время беременности килограммы не уходят после родов

Дочь певицы Славы Александра Морозова пожаловалась, что не может скинуть набранные во время беременности 20 килограммов лишнего веса. Об этом пишет The Voice.

«Когда я беременная набрала 20 кг, я была уверена, что сейчас в родильном зале оставлю 10 кг и десяточка еще за первый месяц грудного вскармливания уйдет (как мне все вокруг говорили). Спасибо, конечно, что успокаивали, но у меня немножечко другой случай. Я думала, что буду худышка (типа Оксаны Самойловой) и с малышом на руках», — призналась Морозова.

По словам девушки, во время беременности она жалела себя и мало гуляла. Морозова хотела начать заниматься физической нагрузкой уже после родов, однако сейчас дочь Славы считает такое решение ошибочным. Сейчас она решила изменить рацион, чтобы начать сбрасывать лишний вес. Морозова похвасталась, что начала делать зарядку по утрам. Следующая цель девушки — пройти за день 14 тысяч шагов.

Морозова родила сына 30 марта от мужа Андрея Дедова. Мальчика назвали Арсением. Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения.

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