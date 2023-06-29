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Врач оценила шансы Мадонны на выздоровление

Врач Азар предположила, что у Мадонны развился сепсис

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madonna/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

У 64-летней американской певицы Мадонны на фоне бактериальной инфекции мог развиться сепсис, предположила врач, медицинский корреспондент NBC Натали Азар.

Она уточнила, что чаще всего бактерии поражают легкие, мочевыделительную систему, кожу и желудочно-кишечный тракт.

«Обычно врачи помещают человека в реанимацию в этом случае, если у пациента развился или может развиться сепсис, угрожающее жизни состояние, когда иммунитет чрезвычайно остро реагирует на инфекцию», — предположила она.

По словам Азар, Мадонну, скорее всего, будут лечить антибиотиками широкого спектра. При этом шансы певицы на выздоровление высоки, считает врач.

«Выздоровление может занять от пары недель до месяца, но она здоровая женщина, лечение начато вовремя, наверняка все будет хорошо», — заключила она.

28 июня менеджер Мадонны сообщил, что 24 июня она была доставлена в больницу. Гай Осири рассказал, что у артистки развилась «серьезная» бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней пробыла в отделении интенсивной терапии и была интубирована.

Близкие связали госпитализацию Мадонны с 12-часовыми репетициями.

Состояние Мадонны было таким тяжелым, что семья всерьез переживала за ее жизнь и готовилась к худшему после ее госпитализации.

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