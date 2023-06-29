Челнинцев напугал похожий на расчлененку арт-объект с ногами

Жителей Набережных Челнов напугал арт-объект на клумбе жилого дома. Фотографию арт-объекта опубликовало сообщество «Казань» в социальной сети «ВКонтакте».

Неизвестный автор оригинального объекта посадил на стул ноги в джинсах, на коленях у которых разместил корзинку с цветами.

В комментариях в социальных сетях некоторые челнинцы называют работу «страхом божьим» и сравнивают с расчлененкой.

В начале июня ульяновцев напугала ростовая кукла Чебурашки на детском празднике. Возросшая популярность Чебурашки связана с выходом в 2023 году фильма «Чебурашка», ставшего самым кассовым в истории отечественного кино.

Годом ранее артисты «Театра пародий ростовых кукол» из Выборга получили протоколы после выступления в Юрьев-Польском районном центре культуры и досуга во Владимирской области. Как сообщали очевидцы, артисты в ростовых костюмах крокодилы Гены и Чебурашки, Зайца и Волка демонстрировали признаки опьянения.