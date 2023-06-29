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Сестра Гуфа рассказала об отношениях рэпера с сыном

Сестра Гуфа Ольга Долматова заявила, что между рэпером и сыном происходят битвы характеров

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова рассказала в беседе с Super о конфликтах рэпера и его сына Сэма.

Долматова заявила, что Сэм очень похож на своего отца. По словам сестры артиста, в настоящее время между рэпером и его сыном происходит битва характеров.

«Сэму, конечно, хотелось бы, чтобы папа был рядом, но папа сейчас вкладывается в будущее, в том числе для своих детей. У Сэма переходный возраст, достаточно своеобразный, но я более чем уверена, что и Леша (Алексей Долматов — настоящее имя Гуфа – прим. «Газеты.Ru») и Сэм обязательно будут общаться, как Леша и его дочь Тина», — поделилась сестра певца.

В июне Сэм Долматов признался, что не виделся с Гуфом уже несколько месяцев. Он уточнил, что вряд ли будет общаться с отцом. Мальчик также рассказал, почему обратился к психологу. По словам сына артиста, он прорабатывает свои травмы из-за того, что рос без отца.

Сэм родился в браке блогерши Айзы-Лилуны Ай и Гуфа. В 2014 году бизнесвумен и музыкант развелись. Причиной расставания стали измены музыканта и его пагубные привычки.

Ранее Айза намекнула, что хочет лишить Гуфа родительских прав.

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