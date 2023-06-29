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Президент компании игрушек Mattel повздорил с Марго Робби и Гретой Гервиг на съемках «Барби»

Глава компании игрушек Mattel Ричард Диксон поругался с Марго Робби на съемках «Барби»

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Warner Bros. Pictures

Президент компании игрушек Mattel Ричард Диксон повздорил с Марго Робби и режиссеркой Гретой Гервиг на съемках «Барби», сообщает Variety со ссылкой на Time.

В публикации сообщается, что Диксон однажды прилетел на съемки «Барби» в Лондоне, чтобы сделать выговор режиссерке фильма Грете Гервиг и исполнительнице главной роли Марго Робби. CEO Mattel не понравилось, как в одной из сцен фильма будет представлена игрушечная продукция его компании, что могло негативно сказаться на репутации бренда.

Источники не раскрывают конкретные подробности сцены и использованной в ней продукции Mattel, но отмечается, что Диксон, Робби и Гервиг по итогу смогли договориться.

Инсайдер Time заявил, что актриса разыграла эту сцену вживую перед Диксоном, чтобы он убедился, что продукция его компании в фильме будет представлена не в негативном ключе. В своем комментарии Диксон признался, что описание этой сцены в сценарии насторожило его, но вживую она оказалась безобидной.

В мировой прокат «Барби» выйдет 21 июля 2023 года. Вместе с Марго Робби в картине сыграли Райан Гослинг, Эмма Маккей, Симу Лю и другие.

Ранее актриса Эми Шумер назвала причину своего нежелания сниматься в фильме «Барби». Также вышел первый трейлер фильма «Плюшевый пузырь» о создании известного бренда игрушек.

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