Катя Лель рассказала, от каких продуктов отказалась

Певица Катя Лель рассказала в интервью с Ляйсан Утяшевой о своих стоп-продуктах.

Лель призналась, что не употребляет в пищу бананы, виноград и мучное. Артистка консультируется с врачами для корректировки своего питания.

«Я сдала кровь по гормональным показателям. Я пошла к эндокринологу, который мне сказал исключить эти продукты», — поделилась исполнительница.

Лель также занимается спортом и держит в контроле свое эмоциональное состояние, чтобы держать фигуру в форме.

Певица рассказала, как начинает свое утро. По словам артистки, из-за плотного графика ей приходится поздно ложиться и рано вставать.

«Начинаю с дыхательных практик, с двух чашек почти горячей воды с лимоном, добавляю туда куркуму, лимон. Это иммунитет, это энергия и, главное, это настрой. Когда я понимаю… самый простой совет — это, не вставая с кровати, улыбнуться. Еще с закрытыми глазами. Улыбнуться и сказать: «Благодарю вселенную за этот новый день». И ты настраиваешь таким образом каждую свою клеточку на позитив и любовь», — поделилась артистка.

Ранее Катя Лель заявила, что инопланетяне уже несколько раз спасли человечество от ядерной войны.