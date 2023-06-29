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Валя Карнавал рассказала о своей самой дорогой и бесполезной покупке

Блогерша Валя Карнавал купила брелок за 64 тыс. рублей

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karna.val/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Валя Карнавал рассказала в беседе с Telegram-каналом ALEKO о самой бесполезной и дорогой покупке в ее жизни.

Карнавал приобрела брелок от Дома моды Balenciaga. Блогерша купила его за 64 тыс. руб.

«64 тыс. рублей, чтобы он просто висел на ключах», — возмутилась звезда.

Карнавал известна благодаря своим юмористическим видео в TikTok. В 2020 году журнал Forbes поместил ее на 5-е место своего списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. В том же году звезда присоединилась в тиктокерское объединение Hype House.

В 2022 году Карнавал приняла участие в шоу «Звезды в Африке». В программе известные личности сталкиваются с голодом и различными испытаниями в условиях дикой саванны. Ведущие программы — Ольга Бузова и Михаил Галустян. На проекте блогерша познакомилась с тиктокером Сашей Стоуном, где он начал оказывать ей знаки внимания.

После съемок Стоун и Карнавал начали встречаться. В мае 2022 года блогер сделал предложение руки и сердца возлюбленной.

В июне Карнавал удалила все фотографии с блогером из соцсетей, а также отписалась от него в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). 8 мая тиктокерша опубликовала снимок с пляжа, а в историях разместила финальную заставку киножурнала «Ералаш» с надписью «Все!».

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, на что потратил бы 4 млрд руб., найденные у офиса Евгения Пригожина.

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