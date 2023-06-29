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Рэпера Мелле Мела обвинили в домашнем насилии

Рэпер Мелле Мел предстанет перед судом по обвинению в домашнем насилии

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Daniel DeSlover/ZUMAPRESS/Global Look Press

Рэпер Мелле Мел был арестован и обвинен в домашнем насилии. Об этом сообщает The Guardian.

Музыкант, настоящее имя которого Мелвин Гловер, был доставлен в окружную тюрьму Лос-Анджелеса и освобожден после внесения залога в размере $50 тыс. 62-летний Гловер предстанет перед судом 17 июля.

Обвинения выдвинуты Джори Джордон, с которой, как рассказал Мелле Мел, он знаком более 20 лет. Рэпер и Джордон посетили вечеринку после вручения премии BET Awards в Лос-Анджелесе, а позже вместе отправились в гостиничный номер, где, по словам женщины, произошло нападение.

«Я просто сидела и расслаблялась. Следующее, что я помню, этот мужчина просто бьет четырьмя кольцами на пальце меня в глаз», — заявила Джордон. Она утверждает, что Гловер повредил швы, которые были у нее вокруг глаза после недавней операции. Сам музыкант обвинения отрицает.

Начав свою музыкальную карьеру в конце 1970-х, Мелле Мел выступал как ведущий рэпер в группах Grandmaster Flash и The Furious Five. Позже он также выпускал треки как сольный исполнитель.

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