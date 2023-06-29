Григорий Лепс рассказал, как развлекается в свободное время

Певец Григорий Лепс в интервью mk.ru признался, что в свободное время может «нажраться» или посмотреть исторические сериалы.

«Рыбалку и охоту не люблю, но могу посмотреть какой-нибудь исторический сериал, основанный на реальных событиях. Удовольствий настолько много, и у людей они бывают разными. У любителя выпить — это процедура. Как у меня. Ему доставляет удовольствие нажраться. Ну такое тоже бывает», — посмеялся Лепс.

Вместе с этим музыкант уточнил, что свободного времени у него бывает достаточно мало. По словам певца, с утра он бегает и занимается спортом, после этого занимается делами или поет, если запланировано выступление или запись. Лепс признался, что пробовал сидеть на диетах. Однако, по словам исполнителя, лучшая диета для него — меньше есть.

«Диеты пробовал в своей жизни — я просто закрывал рот. Тут нужна сила воли плюс характер. Ищешь стержень, находишь его и держишься. У меня довольно крепкая сила воли: дал слово — держи. В последнее время она стала страдать, конечно, но, видимо, это с возрастом», — рассказал Лепс.

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