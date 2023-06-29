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«Сельскую честь» Пьетро Масканьи представили в московской «Геликон-опере»

В «Геликон-опере» поставили «Сельскую честь» Пьетро Масканьи

Историю роковой любви авторства Пьетро Масканьи представили на сцене московской «Геликон-оперы», передает ОТР.

Действие одной из самых востребованных опер мирового репертуара перенесено в современный Рим, где старинные дворцы закрыты рекламой распродаж и тратторий, а сельская идиллия выражается только в столиках из соломенных стогов в уличных кафе.

Действующие лица из крестьян стали горожанам, но темы ревности, любви и предательства остаются неизменными.

«Люди показываются с их истинными какими-то вещами. Открываются маски, открывается то, чего не ждешь. Я так понимаю, что сегодня говорить о человеческом существе очень важно. И о пороках, и о вещах, которые нас сопровождают в жизни», — говорит Дмитрий Бертман, художественный руководитель театра «Геликон-опера».

Ранее сообщалось, что артисты Большого театра обратились за помощью к Анастасии Волочковой

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