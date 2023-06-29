Близкие связали госпитализацию Мадонны с 12-часовыми репетициями

Американская певица Мадонна перед госпитализацией в реанимацию изнуряла себя репетициями. Об этом сообщает Page Six.

Близкие в беседе с таблоидом связали ее критическое состояние с 12-часовыми репетициями. «Она работала по 12 часов в день. Она усиленно репетировала и трудилась», — уточнил инсайдер.

Мадонна репетировала в многофункциональном комплексе «Нассау-Колизиум» (Юниондейл, штат Нью-Йорк, США), который чаще всего простаивает. В выходные работники комплекса не дождались Мадонну и узнали о ее состоянии из новостей.

28 июня менеджер Мадонны сообщил, что 24 июня она была доставлена в больницу. Гай Осири рассказал, что у артистки развилась «серьезная» бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней пробыла в отделении интенсивной терапии и была интубирована.

Состояние Мадонны было таким тяжелым, что семья всерьез переживала за ее жизнь и готовилась к худшему после ее госпитализации.

Ранее коллега актера Джейми Фокса по сериалу «Папа, перестань меня позорить» Порша Коулмэн рассказала о состоянии артиста после внезапной госпитализации.