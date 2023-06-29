Порноактриса рассказала о самом необычном образе, в котором ей приходилось заниматься сексом

Порноактриса Джоанна Энджел в подкасте Pillow Talk на YouTube рассказала о самом необычном образе, в котором ей приходилось заниматься сексом на съемках.

Артистка вспомнила, что снималась в гриме зомби для одного из фильмов. По словам Энджел, сцены снимали в павильоне с очень высокими потолками.

«Мы снимали в очень большом помещении, там были очень высокие потолки. И кровь попала даже на потолок», — рассказала девушка.

Порноактриса опубликовала видео на собственном сайте, и оно пользовалось большим успехом у фанатов жанра, призналась Энджел. По словам актрисы, после публикации ролика ей писали различные журналы, посвященные хоррор-тематике.

Более того, актриса похвасталась, что благодаря этому эпизоду смогла получить награду AVN Award, которую в индустрии называют «Порно-Оскаром». Энджел уточнила, что победила в номинации «Самая скандальная сцена». После этого артистка удалила ролик со своего сайта, по словам девушки, многие фанаты критиковали ее за исчезновение ролика.

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