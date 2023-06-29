Тейлор Свифт вернется в Германию впервые за восемь лет

Американская поп-певица Тейлор Свифт объявила о дополнительном концерте в Мюнхене. Об этом сообщило издание Bild.

«Не могу дождаться, когда увижу вас во время гастролей Eras Tour в следующем году», — написала певица в социальных сетях.

Свифт в 2024 году дважды сыграет на Олимпийском стадионе в Мюнхене — 27 и 28 июля 2024 года.

В последний раз 33-летняя звезда гастролировала по Германии восемь лет назад. Свифт играет в Гельзенкирхене (18 июля) и Гамбурге (23 июля).

До этого фанаты Свифт затравили ее экс-бойфренда, несмотря на просьбы певицы.

Ранее Тейлор Свифт отменила выступление в Брюсселе из-за заботы о горожанах.