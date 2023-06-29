Мадонна отложила концертный тур после госпитализации

Певица Мадонна отложила мировое турне «Celebration» после того, как была госпитализирована из-за бактериальной инфекции. Об этом пишет NME.

Звезда должна была отправиться в концертный тур в июле. Первый концерт Мадонна планировала дать в Ванкувере 15 июля. Также в рамках тура исполнительница должна была выступить в Нью-Йорке, Чикаго, Майами, Вашингтоне, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и других городах до начала октября.

Менеджер Мадонны Гай Осири сообщил, что в связи с состоянием ее здоровья тур переносится на неопределенный срок. Он призвал фанатов следить за информацией и пообещал, что команда певицы объявит новые даты выступлений, как только это станет возможным.

28 июня менеджер Мадонны сообщил, что она на минувших выходных была доставлена в больницу. Осири рассказал, что 24 июня у артистки развилась «серьезная» бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней пробыла в отделении интенсивной терапии. Как заявил менеджер, состояние певицы улучшается, однако она по-прежнему находится под наблюдением врачей.

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