Супруг актрисы Бабушкиной Гацунаев не стал оспаривать домашний арест

Муж актрисы Кристины Бабушкиной Андрей Гацунаев не стал оспаривать домашний арест, вынесенный ему судом по делу о незаконном обороте наркотиков и применении насилия в отношении полицейского, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Информация об этом была получена в Замоскворецком суде Москвы. Там отметили, что судебное решение о домашнем аресте Гацунаева вступило в законную силу. Об этом рассказали в Замоскворецком суде. Примечательно, что изначально адвокат Гацунаева подал апелляцию, но затем отозвал свою жалобу.

По некоторым имеющимся данным, следователь просил у суда в качестве меры пресечения для Гацунаева помещение в следственный изолятор. Однако суд не согласился с этим принял решение ограничиться домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Кристина Бабушкина проходит как свидетель по делу о хранении наркотиков ее мужа Андрея Гацунаева. Артистку допросили представители Следственного комитета.

16 июня автомобиль, в котором находились Бабушкина с супругом, задержали, при осмотре машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили сверток с наркотическим средством массой 0,53 г. В момент задержания Гацунаев пытался съесть наркотики и укусил сотрудника ДПС за палец.

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