Звезда «Универа» стала певицей

Актриса Анна Хилькевич заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что решила основательно заняться музыкой.

Хилькевич рассказала, что стала получать настоящее наслаждение от процесса записывания и исполнения песен. Звезда отметила, что долго углублялась, изучала и анализировала данную сферу.

«Я иду в музыку. Причем давно, но аккуратно. И с каждым разом все увереннее. Если раньше мне было как-то не по себе, что-то меня смущало, то теперь я довольна!» — отметила артистка.

Хилькевич призналась, что долгое время искала свое направление в музыке. По словам актрисы, оно оказалось у нее «перед носом с самой юности». Звезда не уточнила жанр, который будет исполнять.

Хилькевич посвятит свой будущий альбом женскому началу и поиску себя.

«Как бы жизнь нас не путала и не сбивала с пути, мы обязательно вернемся на свою дорогу. Если вернемся к себе», — заявила артистка.

Хилькевич отметила, что не боится хейта ее музыкальных навыков.

«Хоть я по первому образованию актриса, но как показала практика современного мира, для творчества границ нет», — объяснила звезда.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о своей зависимости.