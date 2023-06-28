Мария Погребняк рассказала о желании завести дочь

Блогерша и модель Мария Погребняк призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет завести дочь.

Погребняк планирует назвать свою дочь Машей.

Погребняк воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея. Они родились в браке блогерши с футболистом Павлом Погребняком.

В апреле появились слухи, что Погребняк рассталась с мужем. Отмечалось, что причиной разрыва могли быть измены со стороны футболиста. Мария участвовала в шоу «Звезды в Африке», а в это время Павел отдыхал в ночных клубах Москвы.

В мае 2023 года Погребняк заявила, что пока официально не развелась с мужем-футболистом. Блогерша не хочет комментировать, что произошло в их семье. Она опасалась негативных комментариев, которые могут повредить ее детям. Модель осталась в хороших отношениях с экс-супругом.

В июне Погребняк подтвердила информацию о расставании с футболистом. В том же месяце звезду заметили с возможным возлюбленным на светском мероприятии. Погребняк пришла на день рождения блогерши Алины Акиловой в компании мужчины. Отмечалось, что весь вечер модель провела в объятьях неизвестного.

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