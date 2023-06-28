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Федосееву-Шукшину переведут в реабилитационный центр

Mash: актрису Федосееву-Шукшину переведут в реабилитационный центр после улучшения

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Игорь Агеенко/РИА Новости

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину готовят к переводу в реабилитационный центр после улучшения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После инсульта и операции по установке электрокардиостимулятора актриса чувствует себя в разы лучше, утверждают источники канала.

Уточняется, что в центре актриса пройдет курс процедур для полного выздоровления.

5 июня Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в одну из московских клиник . Сообщалось, что у актрисы развилась сердечная недостаточность и ее не переводят из реанимационного отделения.

В комментарии «Газете.Ru» дочь актрисы рассказала, что постоянно находится с матерью, которая проходит плановое обследование. Шукшина подчеркнула, что мать «в надежных руках» в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений.

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.

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