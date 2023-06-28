Севиль из Artik & Asti не попала на выпускной из-за строгих родителей

Певица Севиль Валиева из дуэта Artik & Asti в интервью «Пятому каналу» призналась, что родители не разрешили ей пойти в клуб на школьном выпускном.

«Официальная часть прошла успешно, а неофициальная закончилась дома с шашлыками во дворе», — рассказала Валиева.

Тем не менее исполнительница не жалеет об упущенной возможности повеселиться в клубе на выпускном. Исполнительница благодарна родителям за те ценности, которые они ей прививали. По словам звезды, она впервые побывала в ночном клубе только в 2022 году после презентации песни.

«У нас был афтепати, и я первый раз сходила в клуб! Именно не выступать, а прийти и как-то классно провести время. Конечно, круто, потому что все зависит от того, кто рядом, а там еще и такой повод, ну вы сами понимаете!» — воскликнула Валиева.

В конце марта на светском мероприятии журналистка перепутала певицу Севиль Велиеву с ее предшественницей по дуэту Artik & Asti Анной Дзюбой, которая начала сольную карьеру после ухода из группы. В ответ на слова журналистки певица поправила ее и сделала вид, что обиделась. Однако звезда сразу же улыбнулась и попросила девушку не переживать из-за произошедшего.

Ранее актер Иван Добронравов рассказал, где встретил выпускной.