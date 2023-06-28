Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Севиль из Artik & Asti не попала на выпускной из-за строгих родителей

Певица Севиль призналась, что родители запретили ей пойти в клуб на выпускном

close
100%
Artik & Asti/YouTube

Певица Севиль Валиева из дуэта Artik & Asti в интервью «Пятому каналу» призналась, что родители не разрешили ей пойти в клуб на школьном выпускном.

«Официальная часть прошла успешно, а неофициальная закончилась дома с шашлыками во дворе», — рассказала Валиева.

Тем не менее исполнительница не жалеет об упущенной возможности повеселиться в клубе на выпускном. Исполнительница благодарна родителям за те ценности, которые они ей прививали. По словам звезды, она впервые побывала в ночном клубе только в 2022 году после презентации песни.

«У нас был афтепати, и я первый раз сходила в клуб! Именно не выступать, а прийти и как-то классно провести время. Конечно, круто, потому что все зависит от того, кто рядом, а там еще и такой повод, ну вы сами понимаете!» — воскликнула Валиева.

В конце марта на светском мероприятии журналистка перепутала певицу Севиль Велиеву с ее предшественницей по дуэту Artik & Asti Анной Дзюбой, которая начала сольную карьеру после ухода из группы. В ответ на слова журналистки певица поправила ее и сделала вид, что обиделась. Однако звезда сразу же улыбнулась и попросила девушку не переживать из-за произошедшего.

Ранее актер Иван Добронравов рассказал, где встретил выпускной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях