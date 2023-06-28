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Калужский губернатор уточнил причину переноса фестиваля «Нашествие»

Губернатор Шапша заявил, что «Нашествие» перенесли из-за неготовой инфраструктуры

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2024 год, в частности, из-за неготовой инфраструктуры в новом месте проведения. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Шапша указал на то, что фестиваль, ранее проводившийся в Тверской области, впервые пропишется в Калужской.

«Если «Дикая мята» проводится там [в Тульской области] несколько лет, и там уже инфраструктура организована, там многие вещи уже сделаны. Здесь надо было делать все с нуля, и делать это в такой ситуации было сложно», — сказал Шапша, опровергнув предположения о том, что «Нашествие» отменили из-за жалоб местных жителей.

Власти, отметил он, консультируются с жителями области и исправили детали, к которым могли возникнуть вопросы.

«Большинство людей [...] очень дружелюбные и позитивно отнеслись к проведению такого фестиваля, но, конечно, при выборе места мы еще раз посмотрим, чтобы никто не был обижен и затронуты чьи-то интересы, но фестиваль обязательно состоится», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что проведение фестиваля «Нашествие» в 2023 году отменили по соображениям безопасности. Фестиваль пройдет 26-28 июля 2024 года у деревни Аристово Боровского района Калужской области.

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.

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