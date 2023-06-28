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Милявская высмеяла философию Виктории Бони

Певица Лолита Милявская пошутила, что у Виктории Бони началась деменция

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Телеграм-канал «Лолита Милявская»

Певица Лолита Милявская высмеяла в Telegram-канале философию телеведущей Виктории Бони.

«Новое философское течение «Бонизм», без «Е», — написала Лолита.

Милявская опубликовала юмористический ролик, в котором смотрит лекции Бони. Все видео певица просит собеседника, который остается за кадром, внимательно слушать телеведущую и не разговаривать.

«Ум — это мысль, а мысль — это мера измерения. То есть ум всегда вмешивается. Он всегда что-то сравнивает — одного с другим, вчера-сегодня. Получается, мысль — это инструмент для измерения. Когда мы смотрим на мир, мы измеряем его. Наверное, нужно смотреть, а не измерять его», — рассказала Боня.

Телеведущая считает, что страдание человека, «которое не позволяет ощущать энергию» связано с «думанием».

В своей лекции Боня также приходит к выводу, что мысль идет из прошлого, которое «мертво». Таким образом, по мнению звезды, через мысль человека «протекает смерть».

«Если у тебя деменция, значит ты живой. Правда, Вика?» — подытожила Милявская.

В мае Виктория Боня посетовала, что половину жизни тратит на «думание».

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