Айза высмеяла Гуфа после новостей о разводе с женой

Блогер Айза в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пошутила над бывшем мужем Гуфом (настоящее имя — Алексей Долматов) после новостей о разводе с его нынешней женой Юлией Королевой.

«Будет баннер или «оригинальная» Birkin кроко?» — иронично спросила Айза.

28 июня Долматов опубликовал личную переписку с женой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом. В ней она также негодовала, зачем рэпер рассказал о каком-то проекте своей бывшей жене Айзе-Лилуне Ай. Блогерша заявила, что ненавидит его.

После публикации переписки Долмалов выложил реакции жены на нее. Королева предположила, что певцу не нужна его дочь Тина, раз он показывает их конфликт на публику. Рэпер заявил, что ему нужна как дочь, так и его сын от Айзы — Сэм. Артист предложил супруге подружиться с его бывшей женой и «выезжать» на нем до конца своих дней

Королева и Долматов уже находились на грани развода. 10 марта рэпер показал в социальной сети серию роликов, на которых жена плачет и обвиняет музыканта в употреблении запрещенных веществ. Позже исполнитель удалил видео. 24 апреля Гуф заявил, что разводится с Королевой. В мае супруги сообщили о примирении — Гуф в качестве извинения оплатил рекламный баннер в центре Москвы, где признался жене в любви.

Ранее актриса Анна Старшенбаум заявила о беременности и пожаловалась на сильный токсикоз.