Дмитрий Певцов оценил снятый в космосе фильм «Вызов» словами «не шедевр»

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с «АиФ» заявил, что частично снятый в космосе фильм «Вызов» создавали ради коммерческих интересов.

«Не шедевр, не останется в анналах однозначно. Люди, которые делали это кино, руководствовались теми же принципами, что и продюсеры последние 30 лет: вначале деньги, потом – все остальное», — возмутился Певцов.

Он назвал фильм хорошим и крепким кино, однако подчеркнул, что не стал бы смотреть его второй раз. Вместе с этим Певцов признался, что рад тому, что Россия первой смогла снять художественный фильм в космосе.

Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней — на станции они снимали сцены операции, которую проводит космонавту героиня Пересильд, торакальный хирург. Картина «Вызов» вышла в прокат 20 апреля и за две недели собрала более 1 млрд руб.

9 июня актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст получили государственную премии в области литературы и искусства 2022 года.

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