Иностранцы удивились отсутствию толстых людей на концерте SHAMAN

Иностранцы в Twitter удивились отсутствию толстых людей на видео с концертом российского певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). На запись обратил внимание один из популярных блогеров.

«В России что, нет толстых?» — написал он. Запись была сделана в екатеринбургском торговом центре «Сима-ленд» в феврале 2023 года, уточняет Ura.ru, концерт посетили пять тысяч человек. В первом ряду в кадре действительно можно увидеть только стройных девушек и нескольких молодых людей.

«Американский фастфуд покинул страну», «Пожалуй, поеду в Россию за девушкой», — пишут в комментариях.

SHAMAN — самый высокооплачиваемый музыкант в России после Сергея Шнурова, рассказали недавно анонимные источники в букинговых агентствах. Его гонорар составляет примерно 8,8 млн руб. за выступление.