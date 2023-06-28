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Катя Лель уверена, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны

Певица Лель заявила, что инопланетяне уже несколько раз спасли человечество от ядерной войны

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российская певица Катя Лель в интервью Давиду Виннеру для проекта «Историс. Откройте, Давид!» заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны. Ее цитирует «Москва 24».

«Конечно, нами играют, конечно, нас проверяют, и по вселенским законам они не имеют права вторгаться в ситуации человека, не имеют, но когда уже человечество себя самоуничтожает вот так, как сейчас есть, и есть риск — полное уничтожение планеты, то уже несколько раз, есть доказательства, эта информация есть у людей знающих, они спасали от ядерной войны человечество и не раз», — уверена артистка.

Ранее Катя Лель рассказала, как помогла певице Аните Цой вылечиться молитвами. Лель предложила свою помощь, когда Цой сломала палец на ноге. Ежедневно певица звонила коллеге по телефону и читала «Отче наш». Артистка пообещала звезде, что поставит ее на ноги с помощью молитв к определенному числу.

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