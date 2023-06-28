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В ХМАО после протестов дадут шанс кинотеатру с «Войной и миром», открытому Горбачевым

После протестов нижневартовцев мэр Кощенко дал шанс кинотеатру «Мир», открытому Горбачевым

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n-vartovsk.ru

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко после протестов горожан дал шанс кинотеатру «Мир», в открытии которого участвовал первый президент СССР Михаил Горбачев. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Друзья, обратил внимание на широкий общественный резонанс вокруг предложения отдать акционерное общество «Кинотеатр МИР» под приватизацию, лично погрузился в суть вопроса и принял решение остановить этот процесс. Поручил снять вопрос с повестки заседания городской Думы», — написал он.

Кощенко признал, что идея требует экспертной оценки от финансистов, старожилов, деятелей искусств и культуры, молодежи.

Мэр хотел продать «Мир» из-за убыточности и оценил его в 34,7 млн руб. «Мир» открыли после того, как в 1985 году город посетил генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. В городе не было ни одного типового кинотеатра, и Горбачев дал распоряжение о строительстве комплекса. В октябре 1986 года кинотеатр открыли, на боковом фасаде расположилась композиция «Война и мир» скульптора В.И. Афанасьева.

Ранее сообщалось, что жители Уфы оспаривают проект строительства храма на месте археологического памятника.

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