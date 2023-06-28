Сын Гуфа заявил, что уже несколько месяцев не общался с артистом

Сын рэпера Алексея Долматова (Гуфа) Сэм рассказал, когда в последний раз общался отцом. Об этом он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) матери Айзы-Лилуны Ай.

Долматов признался, что не виделся с артистом уже несколько месяцев. Он уточнил, что вряд ли будет общаться с отцом.

«Это грустно, но все будет хорошо», — прокомментировала Айза.

Сэм также рассказал, почему обратился к психологу. По словам сына артиста, он прорабатывает свои травмы из-за того, что рос без отца.

Сэм родился в браке Айзы с рэпером Гуфом. 2014 году бизнесвумен и музыкант развелись. Причиной расставания стали измены музыканта и его пагубные привычки. Айза рассказывала, что их союз был нездоровым. Бывшие супруги пытались сохранить дружеские отношения, однако в последнее время они снова начали конфликтовать в социальных сетях.

В июне Айза сообщила, что подаст в суд на Гуфа. В том же месяце Гуф намекнул, что напишет дисс на бывшую жену. Рэпер показал переписку, в которой бывшая жена просит оставить ее и сына в покое.

Ранее сын Гуфа стал жертвой мошенников.