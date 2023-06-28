Суд постановил заблокировать несколько песен рэпера Scally Milano

scallymilano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд постановил заблокировать в России несколько ссылок на песни 21-летнего рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев) о наркотиках. Об этом сообщает РИА Новости

Экспертиза обнаружила, что треки Scally Milano формируют позитивное отношение к наркоторговле и призывают к употреблению запрещенных веществ.

Весной 2023 года депутат Госдумы Артем Метелев обратился в прокуратуру и СК с просьбой возбудить дело в отношении рэпера Scally Milano и организаторов его концерта в Петербурге. Тогда МВД сообщало, что на концерте выявили шесть пьяных подростков.

В июне Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Scally Milano по статье о дискредитации российской армии.