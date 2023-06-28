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Катя Лель рассказала, как помогла Аните Цой излечиться от перелома молитвами

Певица Катя Лель заявила, что молилась за восстановление Аниты Цой после травмы

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Шоу «Суперстар!»/НТВ

Певица Катя Лель рассказала в беседе с «Пятым каналом», что помогла Аните Цой молитвами.

Лель предложила свою помощь, когда Цой сломала палец на ноге. Ежедневно певица звонила коллеге по телефону и читала «Отче наш». Артистка пообещала звезде, что поставит ее на ноги с помощью молитв к определенному числу.

По словам Лель, ровно к запланированной дате Цой окончательно поправилась. Певица призналась, что рыдала от счастья, когда коллега выступила на сцене.

«Энергией, которая через меня проводится высшими силами света, я могу просто помогать людям. Этот дар был дан мне еще с 16 лет, но я к нему была не готова, и вот пришло время: прошло 30 лет, и я стала помогать людям», — поделилась артистка.

В марте Лель рассказывала, что использует святую воду до и после сна. Артистка отметила, что особо не верит в мистику, но осторожна к подобным вещам. К примеру, она обойдет черную кошку на улице. Певица со скепсисом относится к гаданию, так как, по ее мнению, человек сам создает и «визуализирует» свое будущее.

Ранее Катя Лель показала пришельца, укравшего ее зубы.

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